Meteo, allerta gialla della Protezione Civile: piogge e temporali, le previsioni

Allerta gialla della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata di lunedì 2 dicembre per rischio temporali in tutte le zone della regione. Secondo le previsioni - pubblicate insieme al bollettino di criticità sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria - lunedì 2 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno più diffuse nella seconda parte della giornata. Possibili temporali. Venti deboli o localmente moderati da sud. Forti sui rilievi più alti. Tendenti a ruotare a nord-est in serata. Temperature minime in sensibile aumento, massime stazionarie".

Martedì 3 dicembre, invece, "cielo: nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata. Poco nuvoloso dal pomeriggio-sera. Addensamenti consistenti in Appennino (zone di crinale) per tutta la giornata. Venti moderati da nord-est con locali forti raffiche. Temperature in diminuzione".