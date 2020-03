Meteo, allerta gialla della Protezione Civile dell'Umbria: le previsioni

Allerta gialla della Protezione Civile dell'Umbria per il 2 marzo. "Rischio temporali" e "Rischio idrogeologico", si legge sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Secondo le previsioni, lunedì 2 marzo "cielo nuvoloso al mattino, coperto con rovesci diffusi dal pomeriggio. Forti venti meridionali e temperature stazionarie".

Martedì 3 marzo, prosegue la Protezione Civile, "cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi con graduale miglioramento dalla sera. Neve oltre 900-1000 metri di quota. Venti moderati da sud con rinforzi sui rilievi, in attenuazione in serata. Temperature in calo".

Per mercoledì 4 marzo, invece, è previsto un miglioramento.