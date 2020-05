Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria, le previsioni

Allerta meteo gialla per 'rischio temporali' della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata di mercoledì 20 maggio. La criticità 'ordinaria' è segnalata per tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni pubblicate dal centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 20 maggio "prima parte della giornata (nottetempo e mattina) rovesci, localmente a carattere di rovescio o temporale, sulla provincia di Perugia, in esaurimento dal pomeriggio quando potranno interessare la provincia di Terni. Venti deboli o moderati settentrionali. Temperature massime in ulteriore calo".