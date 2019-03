Messa di Pasqua alla Gesenu, Giulietti: "Nel mio condominio non hanno compreso la differenziata"

"Chi non serve gli altri perde il senso del proprio stare al mondo". Queste le parole di monsignor Paolo Giulietti, durante la celebrazione liturgica pasquale di questa mattina che si è svolta presso l’impianto di Ponte Rio, alla presenza di lavoratori e dirigenti Gesenu e del sindaco di Perugia Andrea Romizi e del Vicesindaco Urbano Barelli. "Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore dice Gesù – ha commentato Giulietti – e così essere a servizio del prossimo, inteso come il proprio compagno o come collettività, ci restituisce il vero senso del nostro stare al mondo". E ancora: "Il servizio non va sempre verso chi lo merita. Nel mio condominio – ha poi scherzato durante l’omelia – non hanno ancora inteso il senso della differenziata ma vedo che voi continuate ugualmente a portare via i rifiuti. Sentirsi amati immeritatamente serve ad azionare il cambiamento".

Un cenno anche all’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” nella quale si parla, tra le altre cose, di conversione ecologica "che non può esserci se non si passa per una conversione interiore, indispensabile per pagare il prezzo del cambiamento e iniziare a prenderci cura della terra che ci è stata donata"

La celebrazione pasquale, spiega una nota di Gesenu, "è uno degli ultimi impegni che vede coinvolto monsignor Giuletti in eventi legati al territorio di Perugia, prima del suo trasferimento a Lucca, a seguito della recente nomina di Arcivescovo della città toscana. L’azienda si stringe in un ringraziamento sentito verso monsignor Giuletti che, pur nei tanti impegni, ha tenuto a presiedere la Celebrazione, consueto momento di raccoglimento e di vicinanza per tutti i lavoratori dell’azienda".