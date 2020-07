L'Umbria che eccelle | Menzione speciale per Galleria nazionale e Confidustria al premio Cultura+Impresa

La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia e Confidustri hano avuto la menzione speciale premio Cultura+Impresa all’interno della III sezione Art Bonus con il progetto "Il divin pittore e la sua scuola" per una serie d’interventi conservativi su alcune opere di Perugino e di artisti del Cinquecento umbro, in previsione del cinquecentesimo anniversario della scomparsa di Pietro Vannucci, che ricorrerà nel 2023.

Al binomio Galleria Nazionale dell’Umbria-Confindustria Umbria/Sezione di Perugia andrà un Premio d’artista che consiste in un arazzo in plastica riciclata, realizzato per l’occasione dall’artista e designer Giovanni Bonotto.

“Questo riconoscimento – afferma Marco Pierini, Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria - conferisce al nostro rapporto con Confindustria, iniziato in realtà già da alcuni anni, quel quid pluris che deriva dall’autorevolezza del Premio e dalla consapevolezza di avere messo in piedi un’azione che racchiude in sé i caratteri dell’esemplarità”.

Il divin pittore e la sua scuola si inserisce nell’ambito del più ampio progetto “Art Bonus” di Confindustria Umbria, sviluppato per favorire attraverso l’impegno delle Sezioni Territoriali la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale.

“Questa sinergia – spiega Maurizio Mariotti, Presidente della Sezione di Perugia di Confindustria Umbria – si è posta l’obiettivo di contribuire in maniera tangibile alla salvaguardia del patrimonio culturale del nostro territorio. Si tratta di un progetto collettivo, fondato sul sostegno di imprese molto sensibili e attente alle esigenze della comunità, in virtù della convinzione che il binomio industria-cultura rappresenti una formula vincente per lo sviluppo e la crescita del territorio. Investire in cultura significa capitalizzare il futuro, trasmettendo alle generazioni che verranno il valore delle proprie radici e della propria identità”.

Il progetto "Il divin pittore e la sua scuola" si concentra su importanti dipinti del Perugino, come la Madonna della Consolazione o la Pala opistografa di Monteripido e di rilevanti prove dei suoi più stretti seguaci, quali la Pala della Sapienza Vecchia di Domenico di Paride Alfani e l’Orazione nell’Orto di Giannicola di Paolo. E ancora la predella della Pala di Paciano di Luca Signorelli, a testimoniare come al Vannucci abbiano guardato anche i maggiori maestri della sua epoca. A questi si aggiunge un inedito disegno, recentemente acquisito in comodato d’uso, raffigurante un Pastore in adorazione di Perugino, in cui è da riconoscere un cartone preparatorio dell’Adorazione dei Pastori, proveniente dalla chiesa di S. Francesco di Monteripido e custodito in Galleria.

Le aziende mecenati che hanno aderito al progetto Art Bonus e contribuito con un importo complessivo di 105 mila euro sono: Brunello Cucinelli spa, Cancellotti srl, Cancelloni Food Service spa, C.D.P. Group spa, Ciam spa, Concetti spa, Delta Service srl, ESG89 Group srl, Generale Prefabbricati spa, GESENU spa, Liomatic spa, Manini Prefabbricati spa, Mauro Benedetti spa, MCT Italy srl, NTS Project srl, Polycart spa, SACI Industrie spa, Sangallo Palace Hotel srl, So.Ge.Si. spa, Tamagnini Impianti srl, Vitakraft Italia spa.