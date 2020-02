INVIATO CITTADINO Il centro va assolutamente salvato, anche con McDonald's

Il Centro va assolutamente salvato, anche con McDonald's… ma c’è chi rema contro. Non cadono solo cornicioni di edifici privi di manutenzione e ormai a pezzi. Perugia sta letteralmente crollando: lo dimostrano le statistiche e i numeri che non hanno coloriture politiche, che vanno letti e interpretati con freddezza ragionieristica, ma anche con un briciolo di buon senso e lungimiranza. Chiusure che si succedono come i grani di un rosario. Non ci resta che pregare. Ma qualcosa, nell’immediato, si dovrà pur fare. Senza buttare la croce addosso a sindaco e assessori, a organizzazioni che dovrebbero essere rappresentative, ma che invece non rappresentano più nessuno. Muoversi: tutti insieme.

Giungono da più parti all’orecchio dell’Inviato Cittadino rumors tutti da confermare. Ma, come si dice, quando tuona, da qualche parte piove. Ed è forse questo proprio il caso di una voce che rimbalza fra gli operatori dell’acropoli.

La voce vuole che esista un deciso interesse espresso da McDonald's per una collocazione in centro, addirittura in corso Vannucci.

Gli operatori dell’intermediazione immobiliare e i politici tengono le bocche cucite, ma qualcosa trapela. Perché non si ha il coraggio di assumere una posizione pubblica, popolare o impopolare che sia?

Dice un commerciante che intende restare anonimo: “Non vedo perché McDonald's al corso venga visto come il fumo agli occhi. Cosa ci sarebbe di strano? Per caso inquina materialmente o moralmente? Chi ha detto che declasserebbe l’acropoli?”.

Dubbi e domande più che legittime. Solo che si pensi alla location di Mc Donald nelle maggiori città italiane. Tutto sarà sempre meglio dell’attuale, incontestabile desertificazione. Insomma: perché non lo vogliono? Ce lo facciano sapere.