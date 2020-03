La "maxi-famiglia" Aquino protagonista a Radio Rai 1

Una convivenza "forzata" ma davvero allegra quella raccontata da Sarah Vescovo Aquino alla trasmissione di Radio Rai 1 "Centocittà" andata in onda il 16 Marzo. La super mamma di Perugia, assieme al marito Vincenzo, ha infatti messo su una famiglia maxi, con ben 11 figli dai 30 ai 9 anni. Poiché 4 di essi sono o già sposati o vivono comunque fuori casa, Mamma Aquino ha raccontato come trascorrono le giornate chiusi in casa ai tempi del Covid-19 con sette figli (più un gatto e un pesce). "In questo periodo è stato necessario riequlibrare orari, stili di vita e rapporti tra di noi - racconta Sarah nel podcast riascoltabile qui - anche in base agli orari delle lezioni on line. Qui sembra di stare in una biblio media teca. Abbiamo cercato di fare tutti insieme le stesse cose, dall'alzarsi all'iniziare a studiare. La preghiera scandisce la nostra giornata, ma poi c'è da inventarsi tutto. Si litiga, ma non più di prima: solo che ora siamo costretti a guardarci subito negli occhi e chiederci scusa. In questo modo ci si riconosce come fratelli e si va avanti verso un nuovo giorno".

