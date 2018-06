Maturità 2018, prima prova: tutte le tracce del tema di italiano

Via alla maturità 2018, è il giorno della prima prova per 509.307 studenti italiani (492.698 interni e 16.609 esterni). Chi affronta la maturità quest'anno entrerà nella storia, perchè sarà l'ultima maturità "lunga", visto che dal prossimo anno entrerà in vigore quella introdotta da la Buona scuola bis, che riduce le prove scritte a due sole e accorcia i tempi per gli orali. A valutare le prove del mezzo milione di studenti, suddivisi in 25.606 classi, saranno 12.865 commissioni. Buona prima prova a tutti i maturandi.