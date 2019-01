Maturità 2019, le novità: doppia materia e buste all'orale, tutto quello che c'è da sapere

Maturità 2019, ci siamo. Latino e Greco per il Liceo classico, Matematica e Fisica allo Scientifico, Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane - opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l'Istituto tecnico per il turismo. Sono alcune delle materie previste per la seconda prova scritta dell'esame di maturità 2019. Maturità in cui debutta la prova multidisciplinare. Ad annunciale il Ministro dell'Istruzione Bussetti, con un video diffuso sui canali Facebook del Miur.