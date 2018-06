Maturità 2018, è il giorno della seconda prova: tutte le tracce

Oggi è il giorno della seconda prova della maturità 2018 per più di mezzo milione di studenti.

Seconda prova maturità 2018

La durata è variabile a seconda delle discipline tra le 4 e le 8 ore tranne che per alcuni indirizzi come i Licei musicali, coreutici e artistici dove la prova può svolgersi in due o più giorni.

Greco per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali sono alcune delle materie al centro delle prove.

Le materie scelte per la seconda prova sono: Greco per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, anche per l'opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico.

Tra le materie scelte per i Tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell'opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell'indirizzo Turismo; Estimo per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l'indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l'indirizzo Agrario.

Tra le materie scelte per i Professionali: Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di produzione e di organizzazione nell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l'indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

Tracce seconda prova maturità 2018

Versione di greco: è Aristotele con l'Etica Nicomachea l'autore scelto per la versione. Si tratta di una raccolta di appunti del filosofo greco, considerato il primo trattato sull'etica come argomento filosofico specifico. L'Etica Nicomachea di Aristotele venne scritta in più di dieci anni.

Per la prova di matematica al liceo Scientifico si deve scegliere un problema tra due opzioni e rispondere poi a 5 domande di un questionario. Uno dei problemi (differiscono a seconda degli indirizzi di studio) chiede di programmare il funzionamento di una macchina per la produzione industriale di piastrelle. Il secondo problema per la prova di matematica è più tradizionale "studio di una funzione". Si conferma, sottolinea il sito, la differenziazione tra una traccia (primo problema) basata su esempi pratici di vita reale, e una traccia (secondo problema) più "classica" dedicato allo studio di una funzione.

Al liceo delle Scienze umane esce la traccia: "diritti umani e e principi democratici". Nella prova un brano di Conrad P. Kottak da "Antropologia culturale" e di Chiosso da "I significati dell'educazione. Teorie pedagogiche e della formazione".

Per Itia - Informatica la seconda prova è su Sistemi e Reti: si chiede di progettare un sistema di gestione per una società di spedizione pacchi, attiva su tutto il territorio nazionale, per varie tipologie di clienti.

Sistemi automatici per l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - articolazione Elettrotecnica: la traccia richiede al candidato di cimentarsi con un sistema di smistamento dei prosciutti in un prosciuttificio.

La traccia di Ragioneria sarebbe un compito di economia aziendale nel quale viene chiesto al candidato "dopo aver analizzato nella relazione sulla gestione deve trarre gli elementi necessari per redigere lo stato patrimoniale e il conto economico".