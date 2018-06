Maturità 2018, ecco le commissioni degli esami: dove trovare tutti i nomi

Il Ministero ha messo online le commissioni d'esame per la Maturità 2018, con tutti i nomi dei commissari esterni per gli Esami di Stato. Il motore di ricerca speciale ideato dal Miur permette di trovare la propria commissione: basta inserire il nome della scuola e la provincia.

La prova di italiano, la famigerata prima prova, sarà il 20 giugno. E come sempre è uguale per tutti. Il 21 giugno, invece, la seconda prova. Qui tutte le materie, indirizzo per indirizzo. La terza prova, invece, è in calendario per il 25 giugno e sarà assegnata dalle singole commissioni d'esame.