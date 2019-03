Baiocco d'argento per il medico da guinnes dei primati in piscina. "L'ho fatto per la ricerca sulla sclerosi"

Si svolgerà oggi alle ore 17 alla sala Rossa di palazzo dei Priori la cerimonia di consegna del baiocco d’argento a Marco Fratini, medico e nuotatore della Amatori Nuoto Perugia che, lo scorso dicembre, ha ottenuto il record omologato dalla Fin per aver percorso 24 ore consecutive in vasca. L’impresa, denominata “una sfida lunga un giorno” è stata organizzata per sensibilizzare l’attenzione nei confronti della ricerca sulla sclerosi multipla. All’incontro parteciperanno il sindaco Andrea Romizi, la consigliera delegata per lo sport Clara Pastorelli, il presidente della Fin comitato Umbria Mario Provvidenza, i dirigenti e gli atleti della società, oltre allo stesso Marco Fratini.

IL VIDEO DELLA GRANDE IMPRESA DI MARCO FRATINI