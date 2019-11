Il presidente Mattarella fa scalo all'aeroporto San Francesco e poi vola ad Arezzo dai sindaci dell'Anci

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto scalo all'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco nel suo viaggio alla volta di Arezzo per partecipare all'incontro con i sindaci italiani all'assemblea dell'Anci.

Il Presidente della Repubblica Italiana è sceso dal velivolo e ha incontrato i vertici dell'aeroporto, in testa il direttore Umberto Solimeno, al quale ha detto che "è sempre splendido venire in questa terra". Il Presidente si è informato sull'aeroporto, trattenendosi qualche minuto, chiedendo informazioni sulle destinazioni nuove e il personale dell'aeroporto ha fornito la mappa dei voli, spiegando perché non ci siano voli per il Portogallo, la Spagna e la Francia, sulla base delle valutazioni logistiche e commerciali delle compagnie. Il Presidente si è anche informato sul numero di passeggeri, torvando conferma nella direzione che sono stati 250mila e che per il prossimo anno, con i nuovi voli, ci si aspetta un notevole incremento.

Il presidente Mattarella è poi salito su un elicottero per raggiungere Arezzo, da cui è tornato dopo tre ore circa per ripartire dal San Francesco alla volta di Roma.

