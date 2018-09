Matrimonio Fedez-Ferragni, la foto simbolo dei Ferragnez scattata dal perugino Matteo Grandi

E' diventata la foto-simbolo dei Ferragnez. Il perugino Matteo Grandi, scrittore e giornalista, ha immortalato l'attimo perfetto del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. E la foto, scattata a Noto, ha fatto il giro del mondo.



"Mi fa piacere che questo mio scatto sia diventato virale - scrive su Facebook l'autore di Far Web - . Quando ho immortalato l’immagine ero soltanto uno fra i tanti smartphone (per tacere dei fotografi veri e propri) puntati su Chiara e Federico, ma, si sa, le dinamiche del web a volte sono imperscrutabili. Sono contento che per molti questa foto sia diventata un simbolo della festa, anzi della favola. Siti web e testate online l’hanno ripresa e rilanciata a oltranza. D’altronde, pubblicare una cosa sui social significa condividerla. Quindi bene così".

C'è dell'altro, però. Ancora dal post di Matteo Grandi: "Meno bene che alcune testate non abbiano avuto la minima cura di citare l’autore dello scatto. Mentre siti meno noti hanno correttamente riferito che si trattava di una mia foto, testate “di grido” (da Vanity Fair a Verissimo) si sono ben guardate di attribuirmi la paternità dell’immagine. Questa non vuole essere una polemica (mi sono divertito, ho fatto foto per gioco, le ho pubblicate su Instagram e il fatto che le abbiamo viste in tanti mi fa ovviamente piacere); vuole soltanto essere una riflessione (un po’ amara) su come per molti giornalisti il rapporto con la rete sia ancora una montagna da scalare. La condivisione di un contenuto online non presuppone “prendi e porta a casa spacciandolo per tuo”, significa “prendi pure, ma ricordati di citare la fonte o l’autore”. Si chiama deontologia, ma se non l’avete studiata amici giornalisti, bastarebbe usare il buon senso".