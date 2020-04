A Todi mascherine per ogni cittadino: arriveranno direttamente a casa, per posta

Le mascherine, ai cittadini del Comune di Todi, arriveranno direttamente a casa. Grazie ad un accordo stretto tra l’amministrazione comunale e l’amministratore delegato di Poste Italiane, partirà la distribuzione capillare dei presidi di protezione alla cittadinanza. Da tre settimane, come sottolinea una nota del Comune, non si sono registrati casi di positività né ci sono persone in isolamento. Ora, per far sì che ogni componente familiare abbia una mascherina, verrà distribuito un plico a domicilio ad ogni famiglia.

Si tratta di dispositivi messi a disposizione dalla Protezione Civile Regionale, recapitati grazie al grande sforzo organizzativo del Coc di Todi, il primo ad essere stato attivato, già il 10 marzo scorso, sull’intero territorio regionale.