La sedicenne Martina Marchi vince Miss Mondo Umbria e va in semifinale nazionale

E’ la 16enne spoletina Martina Marchi ad aggiudicarsi la fascia di Miss Mondo Umbria Vitality's. La finale regionale del concorso, presentata dal performer Nicolò Borghi, si è tenuta ieri sera (venerdì) presso il Golf Club Perugia. In tutto erano cinque i titoli in palio, che garantivano l’accesso alla semifinale nazionale in programma il prossimo 3 giugno a Gallipoli (la finale si terrà il 15 giugno sempre nella città pugliese, ndr). Oltre a Martina hanno conquistato la fascia, rispettivamente, Oumaima Sedjat (23 anni di Perugia), Flavia Montanari (16 anni di Spoleto), Chiara Poccioli (18 anni di Perugia) e Giorgia Iucci (21 di Norcia, Miss del web by Agricola).

Tredici sono state le ragazze che hanno partecipato alla fase finale del concorso regionale e che sono state valutate da una giuria d’eccezione, guidata dall’imprenditore Claudio Sciurpa, composta da Giampaolo D’Alessandro (proprietario Smile Lift odontoiatria estetica avanzata), Alice Taticchi (Miss Mondo Italia 2009), Linda Boranga (Fashion stylist), Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi (7 Cervelli), Giulia Pascucci (schiacciatrice “the Queen” della Bartoccini Volley serie A) e Laura Porrozzi (chirurgo estetico). Oltre alle cinque vincitrici al Golf Club hanno sfilato Martina Conte, Federica Crispo, Benedetta Di Giuseppe, Lavinia Frattarelli, Carolina Mencarelli, Rebecca Pannuzzi, Simona Pasqualini e Ludovica Petruccioli. La serata, ripresa da Retesole, è stata allietata da una simpatica performance dei 7 Cervelli.

Il concorso è curato da Gianni Marcantonini di Art Inside Event "patron" di Miss Mondo Umbria, la regia organizzativa è seguita da Federica Bardani mentre le coreografie delle sfilate sono di Antonio Becchetti. Le finaliste hanno dovuto superare varie selezioni che si sono svolte da luglio 2018 a maggio 2019.

“Credo che con queste ragazze l’Umbria avrà ottime possibilità di fare bene alle finali nazionali”, ha dichiarato a margine della serata Gianni Marcantonini. “Siamo contenti – ha ribadito anche Federica Bardani – che le cinque finaliste rispecchiano altrettante tipologie diverse di ragazze, saranno in grando di rappresentare in modo più eterogeneo la nostra regione”.

Sponsor della serata sono stati Yamamay (del punto vendita del centro commerciale Gherlinda) Antoniacci, Bartoccini Gioiellerie, Lamberto Losani, Scuola Di Inglese Help Di Oliver Francis Page, Massinelli srl, Hpierre. Mentre quelli regionali che hanno accompagnato Miss Mondo, edizione 2018/2019, sono stati: Satiri Auto, Beauty Sensation, Brocani piante e fiori, Custos, La cometa di Assisi, La Nuova Parati, Smile Lift Clinic (studio specializzato in odontoiatria estetica avanzata).