La linea elettrica si rifà il look, lavori in corso il 2 marzo: le zone interessate

Lavori in programma per il potenziamento della rete di distribuzione elettrica. Lunedì 2 marzo l'intervento interesserà in particolare le linee e gli impianti elettrici a Cerro di Marsciano.

Nel dettaglio, le squadre eseguiranno un’importante attività di restyling delle linee elettriche territoriali, sostituendo i conduttori con cavo precordato di ultima generazione, più resistente ed efficiente, per garantire qualità e continuità del servizio elettrico. Nell’occasione i tecnici di E-Distribuzione provvederanno anche alla verifica dell’assetto di rete per garantire una distribuzione ottimale dell’elettricità.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza - spiegano da Enel - richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, dalle 9 alle 15 (orario cautelativo, i lavori potrebbero concludersi prima). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra via Cerro Alto, vocabolo Cerro e vocabolo Boschetto (pochi civici per ogni via o vocabolo).