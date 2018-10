A Marsciano un premio in nome del Presidente Pertini per esaltare quei "lavoratori perbene"

Il 20 ottobre a Marsciano scatterà la prima edizione del “Premio Sandro Pertini” che conferirà medaglie avquattro personalità locali che si sono distinte per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e professionale sia in ambito lavorativo che in quello sociale, culturale, scientifico, artistico e sportivo e che al contempo hanno dimostrato doti di umanità, solidarietà sociale e filantropia. L’evento, patrocinato dal Comune di Marsciano, è organizzato dal Circolo storico e culturale “Sandro Pertini” di Marsciano e si terrà sotto l’egida della “Fondazione di Studi Storici Filippo Turati”.

Con l’organizzazione di questo riconoscimento pubblico, che sarà assegnato annualmente, il Circolo Sandro Pertini intende promuovere i valori e gli ideali che hanno caratterizzato la vita e l’azione politica di uno dei Presidenti della Repubblica che più hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. A tal fine il Circolo è anche al lavoro sulla realizzazione, per il 2019, di una mostra fotografica sulla figura del Presidente Pertini. Partirà invece già entro l’anno un ciclo di lezioni sulla Costituzione italiana, rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio, che il Circolo, avvalendosi di docenti qualificati, ha promosso in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta.

Ad aprire la cerimonia saranno i saluti del Sindaco Alfio Todini cui seguiranno gli interventi di Francesco Matteucci, del Circolo Sandro Pertini, di Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo fratelli Rosselli, che si occupa di studi a carattere storico istituzionale, e di Alberto Ugolini che è stato il medico personale di Sandro Pertini e che avrà modo di raccontare alcuni aneddoti sulla vita del Presidente. La conduzione dell’evento è affidata a Giulia Corradi che sarà affiancata dai giornalisti Luca Cardinalini e Alvaro Angeleri. Lo svolgimento della cerimonia sarà anche accompagnato dalla visione di filmati e dall’ascolto di musica.