Marsciano, ripartono i concorsi per l'assunzione di personale al Comune

Si riparte. Dopo la sospensione di tutti i concorsi determinata dall’emergenza coronavirus, il Comune di Marsciano è di nuovo al lavoro per l’espletamento delle procedure di reclutamento di personale, così come programmate e confermate nel nuovo Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 approvato dalla Giunta comunale a marzo 2020.

I primi appuntamenti riguardano il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Informatico e il concorso per 4 unità con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, entrambi indetti ad ottobre 2019.

Le prove del concorso per Istruttore Direttivo Informatico, alle quali sono stati ammessi 20 candidati, avranno luogo presso la sala Aldo Capitini del Comune di Marsciano nelle seguenti date e orari: prova scritta teorica: lunedì 29 giugno - ore 09.00, prova scritta teorico pratica: martedì 30 giugno - ore 09.00, prova orale: lunedì 20 luglio - ore 09.00.

La prova preselettiva del concorso per Istruttore Direttivo Amministrativo, cui sono stati ammessi 296 candidati, avrà invece luogo giovedì 30 luglio alle ore 09.00 a Perugia, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia - Via G. Duranti, 93.

I concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e di idonei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti). Tutte le informazioni su questa procedura e sulle altre in programma saranno rese note tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito web ufficiale del Comune di Marsciano (www.comune.marsciano.pg.it), visibile per il periodo di vigenza del bando nella home page, sezione Concorsi attivi in evidenza.

Per informazioni gli interessati potranno comunque rivolgersi all'Area Risorse Umane del Comune di Marsciano contattando i seguenti recapiti: 0758747254 (Dr.ssa Sara Ciavaglia) s.ciavaglia@comune.marsciano.pg.it.