Marsciano, il Comune vende al miglior offerente: come partecipare all'asta pubblica

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per la messa in vendita, attraverso asta pubblica, di 3 beni mobili di sua proprietà. Si tratta di un escavatore Benati immatricolato nel 1989 con targa PG AA044 (importo a base d’asta 2mila euro), di una sega a nastro per legno tipo AL 600 (importo a base d’asta 400 euro), di una pialla elettrica Steton-combinata per la lavorazione del legno (importo a base d’asta 600 euro). Per quanto riguarda l’escavatore dovrà essere eseguito il passaggio di proprietà a cura e spese dell’acquirente.

Per ulteriori informazioni sui beni oggetto della vendita e per conoscere le modalità di presentazione dell’offerta si può consultare il sito del Comune di Marsciano www.comune.marsciano.pg.it nella sezione dell’home page “Bandi, avvisi ed esiti in evidenza” o contattare l’Area Patrimonio Cimiteri del Comune di Marsciano nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 13.00 ed il giovedì dalle 15.00 alle 18.30 (tel. 075/8747284 – 075/8747283).

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 7 maggio 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano, Largo Garibaldi n. 1, per posta o consegna a mano.