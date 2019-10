Il Comune assume, bando di concorso per cinque posti: chi può partecipare e come fare domanda

Il Comune di Marsciano pronto ad assumere. Pubblicati i bandi per individuare cinque figure professionali, una come istruttore direttivo contabile di categoria D, da assegnare all’area Contabilità, bilanci e risorse umane, e quattro come istruttore direttivo amministrativo, anche in questo caso di categoria D, da assegnare alle aree Anagrafe elettorale, Assistenza organi, gare, acquisti e informatica (2 posti), Scuola, sociale e cultura.

Gli interessati, rende noto il Comune, devono produrre la domanda di partecipazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di esclusione dalla selezione.