Marsciano, bando per il contributo agli affitti: come fare domanda

Il Comune di Marsciano ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno al pagamento di affitti abitativi per l’anno 2020.

Per accedere ai contributi i richiedenti, oltre ad essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato, devono avere: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno; residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio regionale da almeno cinque anni consecutivi.

Inoltre tutti i componenti il nucleo familiare devono non essere proprietari o usufruttuari di abitazioni o parti di esse adatte alle esigenze della famiglia e non devono neanche essere titolari di contributi di autonoma sistemazione a seguito di eventi calamitosi o di altri contributi pubblici al canone d’affitto. Altro criterio riguarda il reddito del nucleo familiare e l’incidenza che l’affitto pagato ha sullo stesso reddito. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o disabili i limiti di reddito per l’accesso sono aumentati del 25%.

La domanda, da presentare al Comune in cui si ha la residenza o in quello in cui si ha domicilio di lavoro, va compilata su un apposito modello reperibile presso gli uffici dell’area sociale in Municipio o sul sito internet dell’Ente. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al numero 0758747245.

La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta compresa una marca da bollo, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Marsciano entro e non oltre le ore 13.00 del 15 luglio 2020 pena l’esclusione dalla graduatoria. Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, fa fede la data di spedizione.