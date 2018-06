Mariano Di Vaio è di nuovo papà, è nato Leonardo Liam: l'annuncio su Instagram

Mariano Di Vaio è papà per la seconda volta. All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia Eleonora Brunacci ha dato alla luce il secondogenito della coppia vip: Leonardo Liam. A dare l'annuncio dell'arrivo del fratellino di Nathan Leone è stato proprio l'influencer, con un post su Instagram e Facebook: "Welcome to Dodo". E la foto del piccolo con le mani di tutta la famiglia, che in mezz'ora ha sfondato quota 100mila like.

E il piccolo Leonardo Liam ha già un account su Instagram - come da tradizione di famiglia - e già più di 6mila follower. Non male.