La super sfida - Medico e atleta perugino tenta il record del mondo: 24 ore di nuoto senza mai fermarsi

Marco Fratini, 45 anni, gastroenterologo perugino con la passione per le sfide. Già perché sarà proprio lui a tentare un’impresa (quasi) impossibile: nuotare per 24 ore di seguito per stabilire il record mondiale. Già nono classificato 200 e 400 stile libero ai Campionati Italiani di Palermo, e detentore di prime posizioni in varie sfide in acque libere, il medico perugino si accinge ora alla super sfida che si terrà sabato 29 dicembre nella piscina Pellini di Perugia.

La sfida inizierà alle 18: Fratini indosserà così il costume da fondo per tuffarsi nelle acque della piscina per poi riemergere alla stessa ora del giorno seguente. Una vera e propria maratona di nuoto durante la quale dovrebbe percorrere circa 2.400 vasche da 25 metri per un totale di 60 chilometri.

A certificare l’impresa ci saranno 18 giudici della Federazione Italiana Nuoto (FIN) che, ogni 3 ore si alterneranno a bordo vasca. Molti anche i nuotatori che, nell’arco della 24 ore, si tufferanno in acqua per sostenere Fratini al quale sarà consentito nuotare in tutti gli stili ed effettuare brevi pause per riprendere fiato e per nutrirsi.

“Dopo la stagione estiva – afferma l’atleta, in forza all’Amatori Nuoto Perugia - mi andava di misurarmi in qualcosa di più importante e mi è venuto in mente di guardare se qualcuno aveva mai nuotato per un giorno intero. Dopo essermi documentato, ho proposto l’idea al mio coach Stefano Candidoni, che pensava scherzassi. Subito dopo abbiamo cominciato a pianifica il tutto”.

Oltre che al coach, Fratini ha affidato la sua preparazione anche alla nutrizionista Aurora Amato, alla psicoterapeuta Anna Grazia Frascella e alla massiofisioterapista Cristina Amato. L’obiettivo? Vincere una sfida sportiva e proporre anche una gara di solidarietà: il ricavato della giornata sarà infatti devoluto all’Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Tutte le info su: www.marco24.it