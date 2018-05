Marco Bocci ricoverato all'ospedale di Perugia, la dedica di Laura Chiatti

Ha rassicurato i fan con un video di coppia: "Tranquilli, è tutto ok". Marco Bocci, l'attore umbro marito di Laura Chiatti, è ricoverato all'ospedale di Perugia da qualche giorno. Ma è in buone condizioni di salute e prossimo alle dimissioni dal reparto di Malattie Infettive del Santa Maria della Misericordia.

Così, dopo il video su Instagram, Laura Chiatti ha postato un messaggio nel cuore della notte: "Ascoltami. Ascoltami bene.Cosa pensi della vita? cosa? La vita non è questo. Non è svegliarsi, trascorrere la giornata ed addormentarsi, per poi trovarsi vecchi, in un letto pensando a tutti gli sbagli fatti ed i rimpianti che si hanno...Quindi dici che per andare avanti è importante avere risposte? Per andare avanti serenamente? Le risposte sono come i sogni , sono custodite da una speranza di avere qualcosa di impossibile, Non pensare, non pensare a questo...guarda il cielo, chiudi gli occhi,fatti cullare da un angelo e sorridi. Poi fai tutto ciò che vuoi , la vita è tua, combatti, piangi, divertiti, assapora l’odore di un fiore. Ma soprattutto ama con tutto il tuo cuore. Dai tutto te stesso per una persona che si merita più di quanto la vita possa averle dato, e allevia il suo dolore. Penso sia questo l’amore»