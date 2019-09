INVIATO CITTADINO Via Bonaparte Valentini, quel marciapiedi inagibile va liberato

Via Bonaparte Valentini, donna cade e si infortuna seriamente. Lo stato della strada non è ottimo (vari riporti e dislivelli, dovuti a scavi)… ma in giro si vede di peggio.

Poco prima del mezzogiorno di ieri, una signora che stava percorrendo a piedi la ripida Via Maria Bonaparte Valentini, in zona Elce, cade a terra e batte il viso perdendo molto sangue.

“Il fatto è – spiega un residente di prossimità – che il corrimano cui reggersi è contenuto all’interno di una recinzione di cantiere, legata a lavori urgenti da eseguire, per caduta di frammenti di cemento dai marcapiano e dai terrazzi”.

Anche per questo, la donna non ha potuto tenersi. Sta di fatto che perdeva molto sangue ed è stato allertato il 118. Dato che i soccorsi tardavano ad arrivare, alcuni studenti (tra i quali uno che doveva frequentare Medicina) hanno soccorso e tranquillizzato la donna, fino all’arrivo dell’ambulanza.

“Quelle transenne – dice un residente – stanno lì da ferragosto e sarebbe il caso di intervenire per mettere in sicurezza il marciapiedi sottostante, che al momento è chiuso. E liberarlo rendendolo percorribile”.

Effettivamente, quella rete in plastica rossa limita la carreggiata di un tratto stradale molto trafficato, anche perché a valle c’è la scuola Leonardo da Vinci frequentata da numerosi studenti. Specie all’ora di entrata e al termine delle lezioni, ragazzi e adulti percorrono a frotte via Bonaparte Valentini. Non potendo camminare sul marciapiedi, attualmente recintato, impegnano la strada in una condizione di minor sicurezza. Sarebbe opportuna, nelle ore di punta, la presenza della Municipale.