Via XIV Settembre, grossa pianta ha fatto saltare il marciapiedi e danneggiato la carreggiata

“Aiuto, scoppia il marciapiede!”. Accade in via XIV Settembre, di fronte all’Asilo Montessori. Una grossa pianta lavora sotto sotto e spinge verso l’alto con le sue robuste radici. Al punto che la pavimentazione in porfido salta letteralmente. E non solo le piastrelle rettangolari, ma anche il cordolo e tutta la fondazione, sebbene assai robusta. Addirittura risulta sollevata la carreggiata in prossimità del marciapiede.

L’Inviato Cittadino ricorda che questo bellissimo lavoro di costruzione venne effettuato una trentina di anni fa. All’epoca la strada era strettissima e il marciapiedi addirittura mancava. Il Comune decise allora di costruirne uno a sbalzo, dall’inizio di via Enrico dal Pozzo, sopra la Porta di San Simone e fino alla casina rosa, dove aveva sede la storica trattoria “Da Argentino” (il palazzo, prima del restauro, era definito “casa della vergogna”, per lo stato di abbandono e le occupazioni da parte di sbandati e tossicomani).

Quell’operazione fu una vera manna e mise in sicurezza l’integrità dei pedoni. Specialmente considerando che in quel tratto transitavano i bambini dell’elementare Ciabatti, della media Foscolo. E, soprattutto, i piccoli del Centro per l’Infanzia Maria Montessori coi rispettivi genitori.

Su quel tratto provvidenziale non è mai stata fatta alcuna manutenzione. Il fenomeno ora esploso non è di oggi, ma è il frutto di una lenta evoluzione di crescita ed espansione della pianta. Ora siamo al punto che quel marciapiede è letteralmente sollevato di parecchi centimetri diventando un insidioso “scollatoio”, ossia fonte di potenziali e probabilissime cadute. Lo segnalammo già in passato, ma la situazione è ulteriormente peggiorata. Che si aspetta a porre rimedio e mettere in sicurezza?