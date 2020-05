Manutenzione della rete elettrica, tecnici Enel al lavoro: la programmazione degli interventi

Due interventi urgenti ad Assisi e a Foligno sono stati programmati da Enel.

Verrano eseguiti rispettivamente stanotte, 7 maggio, per la sostituzione di interruttori danneggiati in zona via Becchetti a Santa Maria degli Angeli e domani mattina, per l’installazione di componentistica necessaria al funzionamento della linea di media tensione in via Bevagna a Foligno.

In entrambe le occasioni i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno anche il riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nelle aree coinvolte.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato ad Assisi per stanotte, a partire dalle 1 di giovedì 7 maggio data la necessità di sostituire urgentemente gli interruttori della cabina, e a Foligno per domani mattina (giovedì 7 maggio) a partire dalle 8:30 con conclusione entro fine mattinata / primo pomeriggio.

Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” - riferisce Enel - saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze:

Assisi, pochi civici di via Becchetti, via Risorgimento, via Verdi, via della Conciliazione, piazza I Maggio, piazza Martin Luther King, via Duca degli Abruzzi, via della Repubblica, via Caduti di Cefalonia, via D’Acquisto, via Sella.

Foligno, pochi civici di via Bevagna, via Larga, via delle Viole, via dei Cocchi, via della Rotta, via Fiamenga.