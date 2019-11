INVIATO CITTADINO Manutenzione del verde, lavori in corso in Via Cesare Battisti

Via Cesare Battisti, potature estetiche e funzionali a carico dei privati… va bene così. Lavori in corso di manutenzione del verde lungo la strada “nova”, come i vecchi perugini chiamano la strada pensile voluta dal sindaco Ulisse Rocchi.

La cinta muraria etrusca, in aderenza e prosecuzione del torrione di destra dell’Arco di Augusto, è sovrastata da un giardino privato di rara bellezza che costituisce il valore aggiunto dei conci, ordinatamente “murati senza calcina”, come diceva il Bari, cicerone improvvisato nella pagina del poeta Claudio Spinelli.

Quel giardino merita una medaglia per il modo in cui viene tenuto: da sotto si osservano cipressi con taglio lineare che fungono da elemento decorativo e ornamentale.

Ma l’altezza e la scomodità impongono, per la potatura e la rifinitura, l’intervento da sotto. È così che abbiamo visto al lavoro una squadra di addetti i quali si avvalevano di un cestello telescopico, fornito alla bisogna da un mezzo attrezzato con idrobraccio e parcheggiato sul marciapiede sottostante.

Un lavoro che denota la sensibilità e del rispetto nutrito dai perugini in ordine al verde. Che Perugia meriti l’ambìto titolo di capitale del verde?

Nota critica. Gli interstizi sono disseminati di parietaria, un’erba che si strappa con le mani. Sarebbe opportuno rimuoverla spesso. Purtroppo questo non accade. Ricordiamo che, qualche anno fa, questo lavoro era stato affidato a detenuti del carcere di Capanne che lo svolgevano egregiamente. C’è anche chi dice che – per rimuovere il problema – basterebbe spruzzare qualche prodotto che impedisca la ricrescita di quella vegetazione infestante.