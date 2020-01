Manifesto di Assisi, Tesei: "Le istituzioni abbiano il coraggio di fare scelte per un'economica rispettosa dell'ambiente"

“Le istituzioni devono avere la forza ed il coraggio di fare scelte a favore di un’economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente. E per questo è necessaria una visione chiara del futuro e un solido patto che coinvolga tutti che impegni ciascuno per il proprio ruolo e responsabilità”. Lo ha sostenuto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenuta ad Assisi, alla presentazione ufficiale del Manifesto di Assisi per un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica.

“Oggi – ha affermato la presidente - è una giornata importante. Il Manifesto di Assisi, che ho avuto l’onore e l’onere di sottoscrivere, è un documento fondamentale in questo periodo storico. Dobbiamo essere in grado di conservare e consegnare integro l’ambiente alle nuove generazioni. L’Umbria, terra di San Francesco ed universalmente conosciuta come il ‘cuore verde d'Italia’, ha cominciato già da anni a muoversi a favore della tutela ambientale attraverso la capacità degli amministratori locali che, pur con poche risorse, sono riusciti a muoversi nella direzione di uno sviluppo ambientalmente sostenibile e del miglioramento della qualità della vita”.

“In questo ambito molto importanti sono e saranno le risorse europee che dovranno essere utilizzate al meglio, sia dai soggetti pubblici che dai privati. E la Regione è pronta a fare la propria parte, considerando questo ‘Manifesto’ non solo un pur importante testo che abbiamo sottoscritto, bensì un impegno concreto ad agire in questa direzione. Considero quindi tutto ciò una sfida che potrà rappresentare per tutti – ha concluso Tesei - una straordinaria opportunità di crescita e progresso, nel rispetto dell’ambiente”.