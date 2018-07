Mamma perugina posta su Instagram un disegno: diventa virale e fioccano donazioni, lei devolve tutto

Prende carta e penna, disegna la silouette del suo attore preferito e fa boom sui social. E' la storia dellagiovane Saara, che ha deciso, per gioco, di proporre su Instagram il disegno ricevendo in cambio da tutto il mondo piccole somme che lei ha deciso di devolvere interamente in beneficenza. Un bel gesto, quello di Sara Trinari, una giovane mamma perugina, ammiratrice del 22enne Timothée Chalamet, protagonista del film “Chiamami con il tuo nome”.

E proprio un paio di giorni fa ha versato i primi cinquecento euro del suo inaspettato successo all'Associazione Daniele Chianelli per la ricerca su leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini. “Lo faccio e continuerò a farlo, sul mio account @poorlydrawntchalamet, perché credo nella vostra associazione e nella ricerca scientifica, ha spiegato Sara ai dirigenti del Chianelli. Ma non avrei mai immaginato che a me che so appena disegnare potessero chiedermi e pagarmi semplici tratti di penna da tutta l'Europa, dagli Usa, dall'Asia e perfino dall'Australia".