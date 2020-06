La storia di "mamma coraggio" diventa un libro: il ricavato sarà devoluto per la ricerca contro il cancro

Un sorriso sempre stampato in viso e un coraggio da leoni. Silvana Benigno, già Cavaliere al merito della Repubblica italiana, se ne è andata un anno fa, ma il suo ricordo e la sua grande battaglia vive nel ricordo di tutta la comunità. Ed è proprio in occasione del suo compleanno (avrebbe compiuto 51 anni) che domenica 7 giugno al "Brecceto" di Selci (Città di Castello) sarà presentato il libro a lei dedicato: "Il sorriso ribelle" scritto dal marito Fabrizio Paladino. Il ricavato dell'opera, sarà devoluta in beneficenza, per la ricerca contro il cancro. L'evento è aperto a tutti ed è in programma a partire dalle 16.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.