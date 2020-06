Maltempo in Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria: livello di criticità giallo per giovedì 11 giugno per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Allerta gialla anche dalle 14 di oggi, mercoledì 10 giugno, sempre per rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria

Mercoledì 10 giugno cielo con "rovesci e temporali sparsi, anche forti (associati a locali grandinate e colpi di vento) possibili su tutto il territorio regionale, inizialmente più probabili sulle zone occidentali e meridionali, ma in estensione alle altre zone. Venti da deboli a moderati meridionali con rinforzi sui rilievi appenninici. Temperature in calo".

Giovedì 11 giugno cielo "nuvoloso o molto nuvoloso. In nottata ancora possibili temporali in temporanea attenuazione in mattinata, ma con successiva ripresa nel pomeriggio. I temporali potranno risultare anche forti. Venti da deboli a moderati di Libeccio. Temperature massime in lieve aumento".

Venerdì 12 giugno cielo "inizialmente cielo parzialmente nuvoloso. Venti deboli meridionali e temperature in sensibile aumento nei valori massimi".

La tendenza, si legge sul sito del centro funzionale della Regione Umbria, "nuovo peggioramento dal pomeriggio di sabato con possibili piogge. Domenica e lunedì tempo instabile".