Maltempo, alberi caduti e allagamenti: vigili del fuoco al lavoro

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Perugia per i danni provocati dal maltempo. Allagamenti e alberi caduti in tutto il territorio hanno tenuto impegnato il personale per tutta la giornata di oggi, 15 novembre, e continueranno a richiedere a lungo il loro intervento. Ancora da accertare l'ammontare dei danni.

E per le prossime 48 ore, la Regione ha innalzato il livello d'allerta. Alcuni Comuni sono corsi ai ripari, come quello di Perugia che ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani 16 novembre.

Rimarranno, invece, aperte quelle di Assisi. Questa, almeno, la decisione del sindaco Stefania Proietti, in attesa di valutare l'eventuale evoluzione della situazione nelle prossime ore.