Maltempo, il Pd riscrive un dossier su Casaglia dopo la frana: "Caro sindaco che fine hanno fatto 800mila di manutenzioni?"

Ancora una volta le forti hanno causato l’ennesima frana a Casaglia, in particolare la zona colpita è quella tra via dei Narcisi e via dei Ciclamini, lungo la discesa che porta all’incrocio con Pretola, Ponte Valleceppi piogge e Ponte San Giovanni. Si tratta di uno smottamento complesso ed importante tanto che, oltre alla chiusura della strada, la ditta esterna incaricata a intervenire si dovrà occupare non solo del ripristino della viabilità, ma anche della creazione di un nuovo sistema di regimentazione delle acque e di messa in sicurezza.

“La precedente amministrazione, dopo aver effettuato nel 2013 interventi provvisori di somma urgenza, aveva inserito nel bilancio un finanziamento di 500 mila euro per un intervento strutturato e completo. Ma la Giunta Romizi ha tagliato queste risorse abbandonando questo territorio al degrado e all’incuria, sottovalutando quello che andava affrontato con priorità ed urgenza".

Il Partito democratico su Casaia è sempre più convinto che è colpa della Giunta Romizi che anche in altre occasioni nonha voluto finanziare la manutenzione straordinaria di un territorio considerato fragile: "Questa amministrazione ha anche bocciato un nostro emendamento con cui avevamo chiesto di prevedere nel bilancio del 2015 almeno 300 mila euro per i lavori di ripristino in modo da risolvere definitivamente questa grave criticità, confermando la sua mancanza di interesse e di volontà a mettere mano e prevedere una progettazione lungimirante per le periferie cittadine, in questi 5 anni dimenticate. Stessa cosa è successa per Pretola e per il Ponte degli Ornari, il piccolo ponte pedonale del percorso verde del Tevere, che necessitava di una somma minima pari a 30 mila euro che la Giunta non ha mai previsto e che è stato risistemato solo grazie all’intervento di un privato”.