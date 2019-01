Maltempo, scuole chiuse per neve a Gualdo Tadino e Nocera Umbra

Maltempo sulla fascia appenninica dell'Umbria e sulla zona dell'Eugugino-Gualdese. I Comuni corrono ai ripari e sospendono le lezioni. Scuole chiuse a Gualdo Tadino e Nocera Umbra, aperte a Gubbio, Fossato di Vico, Costacciaro, Sigillo, Scheggia.

Scrive il sindaco Presciutti su Facebook: "In accordo coi presidi viste le condizioni meteo avverse e vista l’impossibilità di poter garantire il servizio di trasporto ho disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado". Stessa comunicazione anche da parte del Comune di Nocera Umbra: "Il Sindaco, viste le mutate condizioni metereologiche, dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 29 gennaio".