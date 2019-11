Maltempo, a Corciano entra in funzione l'Alert System

Contestualmente alla diramazione del nuovo bollettino meteo che ha innalzato ad arancione il livello di allerta per il maltempo , nel comune di Corciano i residenti sono stati avvisati con una telefonata.

L'Alert System è entrato in funzione nel primo pomerggio, contattando circa 6mila utenze domestiche dei residenti per avvisarli del peggioramento delle condizioni meteo previsti per i prossimi giorni.

"È attivato il servizio di Protezione Civile del Comune di Corciano - rende noto l'amministrazione - che monitorerà la situazione per tutta la durata dell'allerta. Si raccomanda prudenza e attenzione".