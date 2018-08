Nuovo successo dell'ospedale di Perugia, per la prima volta in Umbria ecco la tecnica per salvare i pazienti dal mal di schiena

Un nuovo successo per la cura del mal di schiena arriva dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove da oggi è possibile impiantare per via percutanea, senza il classico intervento chirurgico a cielo aperto, “spaziatori” di ultima generazione.

Nuove prospettive dunque, per la risoluzione di alcune patologie che provocano il mal di schiena ,senza più dover ricorrere all’ intervento chirurgico tradizionale arrivano dalla struttura di Neuroradiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Gli spaziatori in questione permettono di intervenire "sulla stenosi segmentaria del canale midollare, quella condizione in cui si crea progressivamente il restringimento del canale vertebrale” come spiega il Dottor Roberto Pantaleoni, che, con una equipe di tecnici ed infermieri della struttura di Neuroradiologia e anestesisti ha proceduto ad applicare il nuovo presidio a tre pazienti, due uomini e una donna, di 51, 59 e 69 anni, tutti e tre della provincia di Perugia.

La tecnica è stata eseguita per la prima volta in Umbria ,come riferisce una nota dell’ufficio stampa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, e può essere attuata su pazienti ben selezionati. “In primo luogo – sottolinea il Dottor Piero Floridi, direttore della struttura complessa di Neuroradiologia del S. Maria della Misericordia - è necessaria una corretta valutazione clinica in aggiunta ad un inquadramento diagnostico basato sull'esito di esami strumentali, come TC , RM ed Elettromiografia, per evidenziare la stenosi del canale midollare”.

La durata di ogni intervento è mediamente di 30 minuti e dopo un breve periodo di osservazione il paziente può tornare a casa. “Il primo vantaggio – aggiunge il Dr. Pantaleoni- è quello di eliminare il mal di schiena sordo o acuto che si irradia agli arti inferiori con debolezza alle gambe , perdita di equilibrio e di forza, specie durante il cammino -“ claudicatio neurogena” - , e quindi permettendo di poter tornare a deambulare in breve tempo".

“Tenuto conto delle varie fasce di età dei pazienti - aggiunge il Dr Floridi - la percentuale di utenti che possono usufruire del piccolo presidio (che somiglia ad una aragosta in miniatura) è del 10-15% delle persone che soffrono di patologia degenerativa della colonna vertebrale . I vantaggi appaio evidenti sia per il servizio sanitario che abbatte cosi giorni di degenza che per il paziente che in poco tempo può riprendere le propria attività”.

Alla prima procedura di impianto del nuovo dispositivo, ha partecipato , in qualità di Tutor il Dottor Stefano Marcia, Radiologo interventista, conosciuto a livello internazionale per pubblicazioni scientifiche riguardanti la sua copiosa casistica di interventi mininvasivi sulla colonna vertebrale. Lo stesso Dottor Marcia, nel corso della stessa mattinata ,ha partecipato con una Lettura Magistrale ad un breve meeting presso l’aula “Ugo Mercati”, al quale hanno partecipato medici e personale sanitario di area clinica e diagnostica.