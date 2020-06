Magione, nuovo mezzo per la Protezione Civile: il dono delle aziende

Consegnato alla Protezione civile di Magione il mezzo acquistato dall’azienda Centumbrie, produttrice di olio, farine, panificazione e legumi con sede ad Agello.

Il veicolo offre la possibilità di avere una sala operativa remota in prossimità dell’emergenza con a bordo attrezzature di pronto intervento per il soccorso tecnico. La possibilità di coordinare tutte le operazioni in atto da una base vicina al luogo dell’emergenza consente di poter intervenire con maggior efficacia in operazioni particolarmente complesse come nel caso della ricerca di persone disperse, emergenze dove il tempo è un fattore determinante.



“Comprendo il valore delle donazioni fatte ad associazioni che operano in territori lontani – ha spiegato l’imprenditore Michele Cinaglia, proprietario e presidente di una delle più importanti società di informatica, la Cerved Engineering – ma ho creduto utile dare un mio supporto all’attività di un’associazione di volontariato locale che si spende per tutti i cittadini del territorio e che ha svolto un’attività determinante in questo periodo di emergenza sanitaria”.

Un’attività ricordata dal presidente della Misericordia, Roberto Dolciami e che ha visto impegnati oltre mille volontari per circa 1500 servizi a partire dal 15 marzo.



All’allestimento interno ed esterno del mezzo hanno contribuito le aziende: Scota Sauro, Central Car, Magazzini Pesciarelli, Il Ristoro, Tommasini Style, Anonimi Perugini, Maglieria Emmevu Cotton, il ragioniere Moreno Marchesi.



Alla cerimonia di consegna ha partecipato il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, Monsignor Marco Salvi che ha benedetto il mezzo; il funzionario della Prefettura di Perugia, Ivo Fucelli. Stefano Nodessi Proietti, della Direzione Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile della Regione Umbria e Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia che hanno ricordato l’importante supporto dato dalle associazioni di volontariato nel periodo dell’emergenza sia con servizi che con l’acquisto di attrezzature ospedaliere e materiale sanitario. “Una donazione da parte di un’azienda all’avanguardia – ha aggiunto il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini -, che premia un’alta professionalità come abbiamo potuto vedere durante l’emergenza da Covid 19”; Maurizio Fattorini, Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

In rappresentanza delle Forze dell’ordine: il comandante della Compagnia di Città della Pieve; Andrea Caneschi; il comandante della Polizia Municipale di Magione, Mario Rubechini; il maresciallo della forestale, Fabio Ponticelli.