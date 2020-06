Monte del Lago, partiti i lavori di ristrutturazione dell’ex albergo Santino

Via ai lavori all’ex albergo Santino di Monte del Lago. Ad annunciarlo è il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, con un post su Facebook: "L’edificio, da anni in stato di abbandono, diventerà una residenza turistica di alto livello e contribuirà a valorizzare uno dei borghi più belli dell’Umbria".

Il progetto di recupero, spiega ancora il sindaco, "prevede un arretramento del corpo dell’immobile dalla vicina Porta Trasimena. Questo importante elemento della cinta muraria, risalente al XIV secolo, appare oggi quasi sopraffatto dalla terrazza belvedere, realizzata nel secolo scorso". L'intervento "si aggiunge ai tanti già realizzati dall’imprenditore di origini olandesi e dalla sua società, la Journey Estate, all'interno di Monte del Lago: restauri e recuperi su pertinenze pubbliche e private effettuati in collaborazione con l’amministrazione comunale". E ancora: "Questo ulteriore investimento, forse il più importante in termini di ricadute economiche, è il frutto di un articolato procedimento amministrativo partito anni fa. Per questo si ringraziano – oltre il privato, i professionisti e le ditte coinvolte nei lavori – anche gli uffici tecnici comunali, guidati da Gianfranco Tancetti e Maurizio Fazi. Lungimirante e fondamentale il ruolo dei due assessori della passata giunta comunale Nazareno Annetti e Sauro Montanelli che hanno intuito fin da subito la portata di questi investimenti, supportandola in un difficile iter autorizzativo".

E non è finita qui: "Su Monte del Lago seguirà - sottolinea Chiodini - entro la fine del 2020 un nuovo importante investimento, stavolta interamente pubblico, che riguarderà la pavimentazione e i sotto servizi dello storico borgo. Se ne parlerà tra qualche mese".