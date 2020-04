Magione in lutto, è morto il Principe e Gran Maestro dell'Ordine di Malta

“Era molto affezionato a Magione e aveva da poco accettato con gioia l'idea di essere nominato cittadino onorario del nostro Comune. Purtroppo non c'è stato tempo sufficiente". È con queste parole che il sindaco di Magione Giacomo Chiodini, a nome di tutta la cittadinanza, si unisce al dolore dei tanti membri del Sovrano Militare Ordine di Malta in Italia e nel Mondo per la morte di Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ottantesimo Principe e Gran Maestro, morto a Roma.



"Una grande perdita per l'Ordine di Malta, a cui esprimiamo vicinanza e amicizia, e anche per Magione – prosegue Chiodini – a cui era molto legato al punto di dire «qui mi sento a casa». In effetti in questi pochi anni alla guida dell'Ordine aveva creato un legame molto stretto con il Castello e con Magione, dove aveva passato diverso tempo instaurando molte relazioni personali e istituzionali. In queste ore – conclude il sindaco – un pensiero vada anche ai tanti volontari del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom) impegnati nell'emergenza Covid-19: una parte fondamentale del volontariato a cui il Principe ha sempre creduto molto".

