Magione, lavori al belvedere di San Savino: la 'finestra' sul Trasimeno rinasce

Partiti a San Savino di Magione i lavori che riguardano la sistemazione e riqualificazione dell’area pubblica e del muro del belvedere di fronte alla chiesa, realizzati dalla Proloco di San Savino, d’intesa con il Comune di Magione

Il progetto, spiega il Comune di Magione, si concretizzerà, oltre che nella sistemazione complessiva dell’area, nel consolidamento e rinzaffatura di un tratto di circa 35 metri del muro sottostante, in accordo anche con i proprietari privati contermini, nella sostituzione della mantellina sommitale in pietra nonché nell’istallazione di una nuova ringhiera in ferro a protezione dell’affaccio, in linea con quella già esistente presso i giardinetti pubblici della chiesa. Sarà inoltre ristrutturato e dotato di nuovi servizi il bagno pubblico esistente, da tempo bisognoso di adeguamento.



“L’intervento – fanno sapere il presidente della proloco, Maurizio Orsini e Vanni Ruggeri, assessore comunale residente nella frazione lacustre – sostenuto e finanziato dalla Proloco per un importo di circa 15.000 euro, permetterà di riqualificare in maniera significativa uno dei punti panoramici più importanti della frazione da cui ammirare uno dei tramonti più suggestivi del Trasimeno. L’area, da cui si gode di un magnifico colpo d’occhio su Isola Polvese e sull’Oasi La valle – proseguono – sarà successivamente dotata di apposita segnaletica turistica nel quadro del progetto di valorizzazione e di visita dei borghi storici del Trasimeno. La Proloco di San Savino prosegue così il proprio impegno nel miglioramento della frazione, e non ferma i tanti progetti in corso anche in un anno particolare dove purtroppo non sarà possibile realizzare la consueta Sagra del Gambero”.