Una struttura, moderna e preziosa, al servizio della comunità di San Savino, ma non solo

“Una struttura sportiva, moderna e preziosa, al servizio della collettività di San Savino, ma non solo”. Questo l’esordio del presidente della pro loco, Maurizio Orsini, all’atto di dare l’abbrivio all’inaugurazione del campo sportivo. Realizzazione che discende dall’impegno di tante donne e uomini che si adoperano per la riuscita della Sagra del Gambero. I cui proventi confluiscono in progetti socio-culturali con forte ricaduta nella comunità.

La soddisfazione del presidente è condivisa dal sindaco di Magione Giacomo Chiodini cui spetta ricordare che l’iniziativa è frutto del persuaso impegno della gente di San Savino e dei paesi limitrofi, ma che la struttura è a disposizione di tutto il territorio.

Ne sono convinti tutti i consiglieri, gli amministratori comunali, l’assessore alla cultura Vanni Ruggeri e Patrik Montacci, avendo condiviso l’impegno dipanatosi intorno a questo ambizioso progetto. Merito – ricordano – anche delle numerose imprese che hanno lavorato a prezzi più che amichevoli. La soddisfazione è condivisa da Donatella Porzi, presidente del Consiglio Regionale ed esperta di settore, in forza della sua attività di docente di educazione fisica.

Un’opera, insomma, per il presente e per il futuro. Circostanza testimoniata dalle due partitelle che ragazzini entusiasti iniziano a spron battente, malgrado il caldo. Parole di equilibrio nell’intervento di don Pasquale Tei il quale, oltre a benedire, esorcizza da quel luogo “parolacce, bestemmie e violenza”, comportamenti purtroppo non inusuali da parte di chi intende lo sport come guerra e non come leale confronto. Una comunità in festa, fiera di condividere sforzi, impegno e realizzazioni che comportano coesione sociale.