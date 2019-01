A Magione anche un fumetto per riflettere sulla Shoah

Una settimana di eventi per non dimenticare. Lungo e articolato il calendario di appuntamenti in occasione della Giornata della Memoria, promossi dal Comune di Magione.

Si inizia martedì 22 gennaio con la conferenza “Di pura razza ariana. L’Italia di fronte alle leggi razziali” tenuta dallo storico Sandro Tiberini.

"Nel programma conferenze, spettacoli teatrali, incontri nelle scuole, letture, laboratori di storia e presentazione di libri. “Un itinerario di memoria – spiega Vanni Ruggeri, presidente del consiglio comunale con delega alla cultura - che si muove tra letteratura e teatro, fumetto e cinema, approfondimento storico e riflessione sul presente, impegno di ricerca e partecipe divulgazione per non dimenticare”.

Il primo appuntamento, nell’ambito delle conferenze dell’Università della terza età, si terrà alla biblioteca comunale Vittoria Aganoor alle 15.30.

Si prosegue giovedì 24 alla scuola primaria di San Feliciano con “Ogni bambino aveva un nome. Letture ad alta voce per conservare la memoria” e alla biblioteca comunale di Magione, ore 17, con “Cara Kitty. Il diario di Anna Franck nella cultura contemporanea” in collaborazione con il Festival delle corrispondenze. Venerdì 25, teatro Mengoni, ore 21, “Re-cordis. Esperimenti per riportare al cuore ciò che non ha conosciuto” incontro guidato da Vittoria Corallo a cura del Teatro stabile dell’Umbria.

Sabato 26, ore 10, “Il filo spinato della memoria” con Andreina Panico, biblioteca comunale Vittoria Aganoor; ore 17, sala consiliare del palazzo comunale, “Voci dal lager. Diari e lettere dei deportati italiani dai campi di concentramento” a cura del dirigente scolastico Daniele Gambacorta, letture di Stefania Quaglia.

Domenica 27, Giorno della memoria, doppio appuntamento all’Officina teatrale La Piazzetta. Alle 17 la Biblioteca delle nuvole presenta “Le strisce dei Lager. Il fumetto e la Shoah da art Spiegelman agli X-Men” con Claudio Ferracci. Alle 21 la Compagnia teatrale magionese porta in scena lo spettacolo “Il bambino con il pigiama a righe” con la regia di Enrico De Meo in replica lunedì 28 alle 11.

Due appuntamenti anche all’istituto omnicomprensivo Giuseppe Mazzini. Lunedì 28, ore 11, presentazione del libro “Il volo del canarino. Narrare l’indicibile: letteratura e memoria della Shoah” di Franco Casadidio. Interverrà l’autore. Giovedì 31, ore 11, laboratorio di didattica della storia su “L’adolescenza rubata. Ragazzi d’Europa durante il secondo conflitto mondiale” a cura di Dino Renato Nardelli, Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc).

“Tanti eventi diversi – commenta Ruggeri –, con un’attenzione specifica al mondo della scuola, perché il Giorno della Memoria non sia un semplice appuntamento istituzionale, ma diventi autentica pietra d’inciampo della coscienza civile e democratica nel suo quotidiano costruirsi e trasmettersi alle generazioni più giovani”.