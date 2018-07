Magione, scatta la disinfestazione: il calendario e le zone interessate

Scatta la disinfestazione nelle aree verdi comunali e nell’interno delle fognature delle frazioni del comune di Magione. Gli interventi sono in programma per il 17 e il 18 luglio.



Il trattamento, che verrà effettuato tra l’una e le 5.30, interesserà, la notte del 17, le zone di Magione capoluogo, Monte del lago, San Feliciano, Sant’arcangelo, Agello. Nella notte del 18 saranno disinfestate le aree di Torricella, San Savino, Montebuono, Montecolognola, Villa Soccorso, Montesperello, Vallupina, Vignaia.



Gli abitanti delle zone limitrofe ai luoghi del trattamento dovranno tenere le finestre chiuse e mettere al riparo gli animali. Sono inoltre regolarmente in corso gli interventi larvicidi sui chironomidi lungo le sponde del lago (hovercraft) e tramite tofolamp. Altri interventi saranno effettuati nelle prossime settimane.