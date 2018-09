Magione punta sulle auto elettriche, dieci colonnine di ricarica in arrivo per turisti e residenti

Enel Sole, in arrivo circa dieci colonnine per ricarica auto elettriche che saranno dislocate nei seguenti luoghi del territorio comunale magionese: parcheggio La Conca, palazzo dello sport, piazza Mengoni Magione, camperservice San Feliciano, parcheggio della chiesa a Villa, parcheggio della chiesa di Sant'Arcangelo, parcheggio Avis Agello, parcheggio Torricella lungolago, San Savino ex scuola.



Il mercato delle auto elettriche e ibride ha visto, tra il 2016 e il 2017, un aumento delle vendite del 54% testimoniando il forte interesse degli acquirenti nei confronti di questi veicoli ad emissione zero. Un mercato che vede in prima fila le nazioni del nord Europa, paesi da cui provengono molti dei turisti che trovano attraente il Trasimeno come dimostrano anche i recenti dati resi noti dai gestori dell’Oasi La valle. Per intercettare questa fetta di turismo sempre più attenta ed informata è indispensabile investire in innovazioni.



Si tratta infatti di turisti che nel decidere la meta di destinazione scelgono sicuramente di passare le vacanze in zone provviste di colonnine per la ricarica e parcheggi riservati. Il territorio del comune Magione, grazie alla collaborazione con Enel Sole, sarà in grado di rispondere a queste esigenze consentendo agli automobilisti alla guida di autovetture elettriche di poter effettuare comodamente la ricarica.

