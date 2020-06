Magione, ampliamento cimitero di Sant’Arcangelo: pubblicato il bando per acquisto dei loculi

Aperto il bando per l’acquisto di nuovi loculi nel cimitero di Sant’Arcangelo, per il quale è previsto un ampliamento con la costruzione di nuovi blocchi. "I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti previsti - spiega il Comune di Magione in una nota - , potranno presentare domanda di assegnazione fino al 30 settembre 2020". I moduli sono scaricabili dal sito del Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto del cimitero - Il progetto prevede la realizzazione di due blocchi contenenti ciascuno 20 loculi e 8 ossarini. Dei complessivi 40 loculi, disposti su 5 file, i 32 delle prime quattro file saranno dati in concessione ai richiedenti secondo quanto stabilito dal bando.Possono presentare domanda di assegnazione i soggetti residenti nel Comune di Magione che abbiano già compiuto 50 anni.

E ancora: "Essendo l’opera finanziata in parte con i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali - sottolinea il Comune - , il procedimento di appalto dei lavori sarà avviato al raggiungimento di una soglia minima di richieste di concessione. L’Amministrazione si riserva, nel caso in cui il numero delle richieste fosse inferiore a tale soglia, di approvare un diverso progetto esecutivo o di pubblicare un nuovo bando per ulteriori assegnazioni".