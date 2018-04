Magione, bando per i centri estivi per bambini. Il Comune paga il trasporto

Pubblicato sul sito del comune di Magione il bando per il sostegno all’organizzazione delle attività estive per minori, per l’anno 2018, per sei settimane contro le cinque previste gli scorsi anni, per bambini e ragazzi dai 5 anni (aver frequentato l’ultimo anno di scuola dell’infanzia) ai 14. In particolare i benefici riguardano: servizio di trasporto gratuito per i minori partecipanti; utilizzo di mezzi e canali di pubblicazione e promozione dell’iniziativa; patrocinio e conseguente utilizzo del logo del Comune nel materiale pubblicitario e divulgativo.

"Anche quest’anno – fa sapere Eleonora Maghini, assessore all’istruzione del comune di Magione – si è fatta la scelta di sostenere e coordinare i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni del territorio, organizzati direttamente da “società specializzate”, mettendo a disposizione, tramite un bando pubblico per la manifestazione di interesse degli stessi, un servizio di trasporto gratuito, il patrocinio all’iniziativa, nonché mezzi e canali di pubblicazione e promozione». «I ragazzi – prosegue – avranno l’opportunità di trascorrere i mesi estivi nell’ambito di un ampia offerta socio-educativa potendo scegliere tra discipline sportive, animazione, giochi di gruppo e attività di laboratorio, in un ambiente formativo sano e stimolante sotto la supervisione di animatori preparati e istruttori esperti, alleggerendo il lavoro di cura delle famiglie nel periodo delle vacanze scolastiche".

Lo schema di domanda scaricabile dal sito deve essere consegnata al Comune di Magione entro le ore 13 del 14 maggio 2018. La comunicazione agli interessati verrà data entro il 17 dello stesso mese. Per informazioni è possibile contattare la responsabile dell’ Area socio educativa Giuseppina Marcantoni tel. 075/8477047 e-mailgiuseppina.marcantoni@comune.m agione.pg.it