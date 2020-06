Magione, approvato il bilancio: "Conti al sicuro, tasse invariate e fornitori pagati"

Approvato dal consiglio comunale di Magione il bilancio consuntivo 2019: "Il bilancio consuntivo 2019 – commenta il vicesindaco con delega al bilancio Massimo Lagetti – è il risultato di un importante lavoro di collaborazione tra i diversi uffici, in primis l’ufficio ragioneria e bilancio diretto dalla dottoressa Patrizia del Giacco, che ha permesso di poter chiudere il consuntivo con una serie di elementi che mettono in evidenza la buona gestione di questa amministrazione. Un riconoscimento al lavoro svolto da tutti ricordando che il nostro comune continua ad avere un numero di dipendenti molto contenuto, 63 su 14900 abitanti, tra i più bassi a livello regionale in rapporto alla popolazione residente".



Conti in ordine, dice il Comune. E fatture pagate: "Tra gli elementi da evidenziare – spiega – il non aver attivato, per effettuare pagamenti, anticipazioni di tesoreria che avrebbero inevitabilmente comportato interessi con relativi costi aggiuntivi. Siamo, caso raro in Italia, riusciti a liquidare i nostri fornitori nel rispetto delle scadenze. Senza rinunciare agli investimenti abbiamo ridotto l'indebitamento da mutui di circa 4 milioni di euro in cinque anni e mantenuto una sostanziale invarianza fiscale con un aumento delle esenzioni Irpef a partire dal 2020".



Sul fronte scuola, spiega il vice sindaco Lagetti, “siamo riusciti, in un momento così difficile per i bilanci comunali, a mantenere il modello di tempo pieno in tutti i plessi scolastici. Si tratta di un costo significativo per la nostra amministrazione ma riteniamo questo un servizio irrinunciabile a favore delle famiglie”. Infine, la conclusione: "La solidità di questo consuntivo, con conti in ordine e finanze sane – conclude Lagetti – è un importante elemento di forza con cui affronteremo le difficoltà che questo complesso 2020 inevitabilmente porterà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.