Al via il corso per diventare soccorritore di protezione civile: lezioni aperte a tutti a Magione

Prenderà il via venerdì 18 gennaio, alle ore 20.45, nella sede della Misericordia di Magione, via Dante Alighieri, 38, il corso il corso base di primo soccorso per aspiranti soccorritori volontari. Strutturato in sei lezioni il corso permette di acquisire non solo le conoscenze di base utli per l’attività di volontariato ma consente anche di essere più preparato ad affrontare eventuali emergenze sanitarie della vita di tutti i giorni.

La partecipazione consente di acquisire l'attestato di "Soccorritore di livello" che consente l'esecuzione di servizi di trasporto sanitario ordinario con ambulanza (dimissioni, ricoveri programmati, trasferimenti ospedalieri, trasporti per visite specialistiche ed esami diagnostici, etc.) e lo svolgimento, in supporto ai soccorritori esperti di livello avanzato, negli interventi a bordo delle ambulanze di primo soccorso nell'ambito dei servizi di emergenza sanitaria territoriale. L'abilitazione è rilasciata a seguito del superamento di una prova di verifica finale,

volta ad accertare le competenze acquisite durante il corso.

È possibile partecipare alla prima lezione anche solo per comprendere meglio di cosa si tratta e poi decidere se effettuare o meno l'iscrizione al corso. Possono partecipare i cittadini che si vogliono avvicinare al volontariato sanitario sulle ambulanze, a partire dal 16° anno di età.